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Otomobilin köpeğe çarptığı kaza kamerada

Kartepe ilçesinde otomobilin aniden yola çıkan köpeğe çarptığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, dün D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 PR 569 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü Ahmet O., aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce köpeğe, ardından yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobildeki 3 yolcu yaralandı. Köpek ise telef oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin aniden yola çıktığı, otomobilin ise manevra yaptığı ancak yine de köpeğe çarptığı anlar yer alıyor.
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18 Oca 2024 - 12:39 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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