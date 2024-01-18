- G:

Büyükakın’dan, Kocaelispor’a moral ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un antrenmanını ziyaret etti.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleşecek olan antrenman öncesinde Büyükakın, hem takıma moral vermek, hem de Manisa FK maçında olan hakem skandallarını görüşmek için ziyarette bulundu

Detaylar birazdan…
# Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor, Engin Koyun, Ertuğrul Sağlam

18 Oca 2024 - 18:20 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.786.267 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAK mask
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAK
KURU GIDA MALZEMESİ ALIM İLANI mask
KURU GIDA MALZEMESİ ALIM İLANI
İZMİT BELEDİYESİ BASIN ONUR GÜNÜ İLANI mask
İZMİT BELEDİYESİ BASIN ONUR GÜNÜ İLANI
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAK mask
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAK
Ortağını rehin almıştı: Bu kez pompalı tüfekle bir kişiyi vurdu, ev kurşunladı mask
Ortağını rehin almıştı: Bu kez pompalı tüfekle bir kişiyi vurdu, ev kurşunladı
PORTAKAL MARMELATI TARİFİ mask
PORTAKAL MARMELATI TARİFİ
TEM'de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 3 yaralı mask
TEM'de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 3 yaralı
Büyükakın’dan, Kocaelispor’a moral ziyareti mask
Büyükakın’dan, Kocaelispor’a moral ziyareti
5 kişiyi ölüme götüren servisle ilgili yeni detay mask
5 kişiyi ölüme götüren servisle ilgili yeni detay
Otomobilin köpeğe çarptığı kaza kamerada mask
Otomobilin köpeğe çarptığı kaza kamerada

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL