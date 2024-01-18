Ortağını rehin almıştı: Bu kez pompalı tüfekle bir kişiyi vurdu, ev kurşunladı
Başiskele ilçesinde bir şahıs aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Şahıs, olayın ardından yaraladığı kişinin iş ortağının evini de kurşunladı. Kaçan şüpheli, 1,5 ay önce de sokak ortasında ortağını pompalı tüfekle rehin almıştı.
Olay, Körfez Mahallesi D-130 karayolu üzerinde bulunan tadilat halindeki iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. aralarında alacak-verecek meselesi bulunan İ.İ.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İ.İ. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bulunan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.İ., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaraladığı şahsın ortağının evini kurşunladı
Olayın ardından F.K. bir araçla İ.İ.’nin iş ortağı E.Y.’nin Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi Oksijen Konaklarında bulunan evine gitti. E.Y.’nin evine pompalı tüfekle defalarca ateş eden F.K. ardından kaçarak uzaklaştı. Kurşunların evin cam ve kapısına isabet ettiği görüldü. Saldırı anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, 30 Kasım 2023 tarihinde günü Damlar Mahallesi Gurur Sokak’ta F.K. alacak verecek-meselesi sebebiyle ortağını pompalı tüfekle rehin almış, çevreye de rastgele ateş etmişti. Polis ekiplerinin 1 saatlik ikna çalışmaları neticesinde elindeki tüfeği teslim eden F.K. gözaltına alınmıştı.
18 Oca 2024 - 20:18 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.786.267 gösterim gerçekleşti.
MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
LUCA MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLEN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYİMLİ İZMİT'TE İKAMET EDEN BAYAN ELEMAN ARANIYOR05327211058
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.