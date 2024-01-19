TIR devrildi, sürücü 2 saatte kurtarıldı
Çayırova ilçesinde dondurulmuş tavuk yüklü tır, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada aydınlatma direği bir otomobilin üstüne devrilirken, tır sürücüsü ise sıkıştığı araçtan yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.
Kaza, Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ADH 208 plakalı dondurulmuş tavuk yüklü tır, virajı alamayınca aydınlatma direğine çarparak devrildi. Tırın çarptığı aydınlatma direği ise Ahmet Ö. idaresindeki 34 UV 5775 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücü Enis A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından sürücü araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Direğin üstüne devrildiği otomobilde ise hasar oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
19 Oca 2024 - 11:07 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.