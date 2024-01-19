UYKU BOZUKLUĞU = DEPRESYON VE ZİHİNSEL BOZUKLUKLAR

11 yıl süren ve 40 yaş civarındaki 526 katılımcıyı kapsayan çalışmada, uyku süresi ve kalitesini değerlendirmek için bilek monitörleri ve uyku günlükleri kullanılmış.

Araştırmacı Yue Leng’in bulguları, orta yaşta zihinsel sağlık için uyku süresinin değil, kalitenin daha büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Uykunun tekrarlayan kısa kesintilerle ölçülen parçalanması önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

Kaynak: https://www.medicaldaily.com/disrupted-sleep-30s-40s-linked-memory-thinking-problems-future-study-471232

Makale: DOI: 10.1212/WNL.0000000000208056

Sürekli uyku eksikliği olması ileriki yıllarda depresif belirtilere yol açabiliyor

UCL (University College London) araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir genetik çalışmaya göre, gecede beş saatten az uyumak, depresif belirtiler geliştirme riskini artırabilir.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/10/231020105622.htm Makale: DOI: 10.1038/s41398-023-02622-z

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Kaliteli uyku, depresyon ve anksiyeteye karşı direnci artırıyor

Araştırmalar, kaliteli uykuyla depresyon ve anksiyeteye karşı direncin güçlenebileceğini gösteriyor. University of York araştırmacılarI tarafından yapılan bir çalışma, yüksek kaliteli uykunun olumsuz veya stresli deneyimlerle karşılaşıldığında zihinsel sağlığın bozulmasını önleyebildiğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/07/230713141922.htm Makale: DOI: 10.1016/j.cortex.2023.06.001

Özet çeviriler: Nurçin Çağlar

Kaynak kitap: Altıntaş, Doç. Dr. Nejat @dr.nejataltintas , Sizi Uyutabilirim, Nemesis Kitap @nemesiskitap , İstanbul, 2021