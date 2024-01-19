Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı!
Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 12 mağdur kadın kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün "fuhşa aracılık ve yer yemin etme" suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi. Yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
19 Oca 2024 - 15:31 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.