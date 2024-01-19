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Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Kocaeli ve İstanbul'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 12 kadın kurtarılırken, yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün "fuhşa aracılık ve yer yemin etme" suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 67 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi. Yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlar, gerekli işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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19 Oca 2024 - 20:13 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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