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Elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

Körfez ilçesinde 4 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi Selvili Sokak’taki 4 katlı binanın elektrik panosunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sevk edildi, sağlık, çağrı, inceleme

19 Oca 2024 - 21:35 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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