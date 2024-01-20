Ford Otosan’da bayram havası!
Türk Metal, Birleşik Metal ve Özçelik İş sendikaları ile MESS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri nihayet sonlandı. Anlaşma tamamlanıp zam oranının duyurulması sonrasında Ford işçileri kutlamalar gerçekleştirdiler.
Türk Metal, Birleşik Metal ve Özçelik İş sendikaları ile MESS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sonlandı ve işçileri memnun edecek formüle ulaşıldı.
YILLIK YÜZDE 157 ZAM
MESS ile yapılan anlaşmaya göre, metal işçisi ilk 6 ay için yüzde 98, yıllık yüzde yüzde 157 zam aldı. Tüm sosyal haklarda ilk yılın yüzde 140, ikinci yıl için ise enflasyon oranında artış alınan sözleşme, metal işçisini de memnun etti.
SÖZLEŞMEYİ KUTLADILAR
İşte bu gelişmelerin ardından verilen zamdan memnun olan Ford işçileri, dün akşam saatlerinde, verilen zam oranını fabrika Ford fabrikası içinde kutladı. Meşalelerin yakıldığı Ford Otosan’da, işçiler imzalanan sözleşmeyi kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.