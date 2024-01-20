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İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail'in Şam'da bir binayı vurduğu öğrenildi.

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İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin başkeni Şam’da bir binayı hedef aldığı belirtildi.

Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in, Şam'ın Mazze mahallesindeki bir binayı vurduğunu açıkladı.

Suriye’de yayın yapan medya kuruluşları da patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

20 Oca 2024 - 11:40 - Dünya

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