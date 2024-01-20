Bebeğin öldüğü anne ve kızının yaralandığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaza, 17 Ocak Çarşamba günü Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak’ta meydana geldi. Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise yaralandı. Çocuklarını parka götürdüğü ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen anne, bebeğinin öldüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen baba Mehmet Şahin ise ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşlarına hakim olmadı.

İş makinesinin altından böyle çıkarıldı

Kahreden kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, iş makinesi altında kalan 3 yaşındaki Gülbeyaz'ın bir kişi tarafından çıkarıldığı anlar yer alıyor. Ayrıca görüntünün devamında olay yerine gelen yakınlarının feryat ettiği duyuluyor.