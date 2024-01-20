Bebeğin öldüğü anne ve kızının yaralandığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Darıca ilçesinde bebeğin öldüğü anne ve 3 yaşındaki çocuğunun yaralandığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, bir kişinin iş makinesi altında kalan kız çocuğunu çıkardığı ve yakınlarının feryat ettiği anlar yer alıyor.
Kaza, 17 Ocak Çarşamba günü Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak’ta meydana geldi. Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise yaralandı. Çocuklarını parka götürdüğü ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen anne, bebeğinin öldüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen baba Mehmet Şahin ise ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşlarına hakim olmadı.
İş makinesinin altından böyle çıkarıldı
Kahreden kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, iş makinesi altında kalan 3 yaşındaki Gülbeyaz'ın bir kişi tarafından çıkarıldığı anlar yer alıyor. Ayrıca görüntünün devamında olay yerine gelen yakınlarının feryat ettiği duyuluyor.
20 Oca 2024 - 16:46 - Asayiş
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.