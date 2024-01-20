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Kocaeli'de depo cayır cayır yandı, alevler gökyüzüne yükseldi

Kartepe ilçesinde bulunan bir depo alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken herhangi bir yaralanma olayı olmadı, depo ise kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# çağrı, inceleme, sevk edildi, Kartepe, elektrik

20 Oca 2024 - 19:51 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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