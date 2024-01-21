Körfez’deki ön seçim olaylı başladı!
CHP Körfez’de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim düzenledi. Üyeler arasında aday adaylarının sıralamasından dolayı tartışma çıktı.
CHP Körfez’de Körfez Belediyesi başkan adayını belirleyecek seçim bugün gerçekleşiyor. Sandıklarının kurulduğu ve hazırlıkların başladığı seçimde oy kullanma işlemi başlanması bekleniyor. CHP üyeler arasında aday adayların sıralaması konusunda tartışma çıktı. Tartışma fazla büyümeden CHP’li üyelerin araya girmesiyle son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Alikahyayahya - KLASİK CHP HER YERDE HER ZAMAN KAVGACI CAAPE HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇER Mİ KK GİTTİ ÖZGÜR GELDİ AYNI TAS AYNI HAMAM TELLAK DEĞİŞTİ
Münazara Yapmadınız Mı - Kura seçimi gibi basit bir yol varken tartışabilirsiniz ama kafa yanlış ve düşüncesiz bir davranış.Birbirlerini yiyor diyen arkadaş demokrasi dediğimiz şey budur,herkes kendi fikrini savunur,bir kişinin dediğinin peşinden gitmez.Okullarda bile münazara sırf bu sebeplerden yapılır.
Şirintepeli - Daha şimdiden birbirlerini yiyorlar bunlar ülkeyi nasıl yönetecek bee
89ks - Ulan CHP kavgasız bir gününüz olsun be
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.