Körfez’deki ön seçim olaylı başladı!

Münazara Yapmadınız Mı - Kura seçimi gibi basit bir yol varken tartışabilirsiniz ama kafa yanlış ve düşüncesiz bir davranış.Birbirlerini yiyor diyen arkadaş demokrasi dediğimiz şey budur,herkes kendi fikrini savunur,bir kişinin dediğinin peşinden gitmez.Okullarda bile münazara sırf bu sebeplerden yapılır.