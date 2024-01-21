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Körfez’deki ön seçim olaylı başladı!

CHP Körfez’de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim düzenledi. Üyeler arasında aday adaylarının sıralamasından dolayı tartışma çıktı.

Aygün Baş
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CHP Körfez’de Körfez Belediyesi başkan adayını belirleyecek seçim bugün gerçekleşiyor. Sandıklarının kurulduğu ve hazırlıkların başladığı seçimde oy kullanma işlemi başlanması bekleniyor. CHP üyeler arasında aday adayların sıralaması konusunda tartışma çıktı. Tartışma fazla büyümeden CHP’li üyelerin araya girmesiyle son buldu.
# CHP Körfez, chp, aday

21 Oca 2024 - 10:27 - Siyaset

Muhabir  Aygün Baş

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Yorumlar

(4)
04

Alikahyayahya - KLASİK CHP HER YERDE HER ZAMAN KAVGACI CAAPE HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇER Mİ KK GİTTİ ÖZGÜR GELDİ AYNI TAS AYNI HAMAM TELLAK DEĞİŞTİ

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Ocak 11:56
03

Münazara Yapmadınız Mı - Kura seçimi gibi basit bir yol varken tartışabilirsiniz ama kafa yanlış ve düşüncesiz bir davranış.Birbirlerini yiyor diyen arkadaş demokrasi dediğimiz şey budur,herkes kendi fikrini savunur,bir kişinin dediğinin peşinden gitmez.Okullarda bile münazara sırf bu sebeplerden yapılır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 11:40
02

Şirintepeli - Daha şimdiden birbirlerini yiyorlar bunlar ülkeyi nasıl yönetecek bee

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 21 Ocak 10:38
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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