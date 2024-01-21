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CHP Körfez’de ortalık karıştı: "CHP'den istifa edip AK Parti'ye üye olacağım"

CHP Körfez’de ön seçim oylaması sürerken kavga çıktı. Dursun Karaman isimli ilçe delegesi listede adını göremeyince isyan etti “Benim ve ailemin ismini ne hakla siliyorsunuz 35 yıldır bu partiye üyeyim. CHP’den istifa edip Ak Parti’ye üye olacağım” dedi.

Aygün Baş
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Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonunda yapılan oylama sırasında büyük bir kavga çıktı. Dursun Karaman isimli ilçe delegesi, oy kullanmak için geldiği salonda kendisinin, eşinin ve oğlunun isimlerinin oy kullanma listesinde yer almadığını görünce isyan etti. “35 yıldır CHP’liyiz. Bizim ismimizi listeden nasıl silerler” diye tepki gösterdi.

AK PARTİ’YE ÜYE OLACAĞIM

Bunun üzerine diğer partililerle arasında arbede çıktı. Küfürler havada uçuştu. Dursun Karaman salondan partililer tarafından uzaklaştırıldı. Karaman devamında CHP’den istifa edeceğini ve AK Parti’ye üye olacağını beyan etti.
# büyük, chp, tepki, AKP

21 Oca 2024 - 14:41 - Siyaset

Muhabir  Aygün Baş

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Yorumlar

(4)
04

Geç Kalmişsin. - ANLAŞILAN AK PARTİYE ÜYE OLUP OKYANUS ÖTESİNE GİTMEK , İCAZET ALMAK ,MAKAM MEVKİ KAPMAK İSTİYORSUNNNN. SENİ UYANIK SENİİİ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 15:46
03

Sade Vatandaş - Boynuna birt aş bağla kendini denize at daha iyii !

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 14:49
02

Yarımcalı - körfezde chp zaten olmuş akp çok şey görüyoruz da boşver , kimler kimlerle

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 21 Ocak 14:48
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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