CHP Körfez’de ortalık karıştı: "CHP'den istifa edip AK Parti'ye üye olacağım"

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonunda yapılan oylama sırasında büyük bir kavga çıktı. Dursun Karaman isimli ilçe delegesi, oy kullanmak için geldiği salonda kendisinin, eşinin ve oğlunun isimlerinin oy kullanma listesinde yer almadığını görünce isyan etti. “35 yıldır CHP’liyiz. Bizim ismimizi listeden nasıl silerler” diye tepki gösterdi.

AK PARTİ’YE ÜYE OLACAĞIM

Bunun üzerine diğer partililerle arasında arbede çıktı. Küfürler havada uçuştu. Dursun Karaman salondan partililer tarafından uzaklaştırıldı. Karaman devamında CHP’den istifa edeceğini ve AK Parti’ye üye olacağını beyan etti.