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TEM’de tır dorsesinde patlama: 1 itfaiye eri yaralandı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın tekerleğinde çıkan yangın dorseye sıçradı. Dorsede gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelirken, 1 itfaiye eri yaralandı.

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Olay, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kandıra Gişeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik hammadde yüklü M.A. idaresindeki 16 BM 649 plakalı tırın sol arka tekerleğinde yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden sürücü, tırı sağ şeritte durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekerlekte başlayan yangın büyüyerek dorsedeki plastik hammaddeye sirayet etti. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, dorsenin arka kapaklarını açarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında gaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi. Basıncın şiddetiyle savrulan N.Ş.A. isimli itfaiye eri, yerdeki malzemelerin üzerine düştü. Yaralanan N.Ş.A., bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Söndürülen araçta soğutma çalışması gerçekleştirilirken, patlamanın şiddetiyle dorsede büzülme oluştuğu görüldü.

Olay nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafikte aksama yaşandı. Polis ekiplerince sol şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, tırın çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. İtfaiye eri N.Ş.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

# sağlık, trafik, inceleme

23 Oca 2024 - 00:19 - Asayiş

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