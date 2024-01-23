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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.D. idaresindeki yabancı plakalı otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ş.D. otomobili sağ şeritte durdururken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyüyen alevler otomobilin büyük bir kısmına sirayet etti. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# büyük, sağlık, trafik, cumhuriyet, inceleme

23 Oca 2024 - 00:24 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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