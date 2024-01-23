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Alev alev yanan ekmek teknesini çaresiz gözlerle izledi

Kartepe ilçesinde bir kağıt toplayıcısı, ekmek teknesi motosikletinin alev alev yanışını çaresiz gözlerle izledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, topladığı kağıtları geri dönüşüme kazandırarak geçimini sağlayan vatandaşın kullandığı üç tekerlekli motosiklette yangın çıktı. Büyüyen alevler motosikletin tamamına sirayet etti. Kağıt toplayıcısı ise alev alev yanan ekmek teknesini çaresiz gözlerle izledi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

23 Oca 2024 - 11:35 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Alev alev yanan ekmek teknesini çaresiz gözlerle izledi
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