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Menzil şeyhine ‘Aşkım’ diye bağırdı

Son dönemde Menzil Cemaati’nin Şeyhini gören müritlerinin çıkardığı değişik sesler sosyal medyada gündem olmuştu. Bunun son örneğinde ise çok çarpıcı anlar yaşandı. Menzil’in şeyhini gören bir müridi ‘aşkım’ diyerek bağırdı.

Menzil Cemaati’nin müritlerinin Adıyaman’daki köyünde yaşananlar merak konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde köydeki camide Menzil şeyhini görenlerin çıkardığı sesler sosyal medyada gündem oluyor.

Bunun son örneğinde yine ilginç anlar yaşandı. Menzil şeyhi Muhammed Saki’yi gören bir kişi ‘aşkım’ diye bağırdı. O sırada camiden çıkmak için yürüyen Menzil şeyhi ise tepki vermemek için büyük çaba sarf etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni’nin vefatının ardından geride kalan 3 oğlu arasında anlaşma yapılmış ve 3 oğlunun da ayrı ayrı irşad faaliyetlerini devam ettirecekleri belirtilmişti.

Kaynak: yeniçağ
# oldu, büyük, tepki

23 Oca 2024 - 13:46 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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