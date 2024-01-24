- G:

Fatih Terim gitti, Hikmet Karaman geldi!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Beşiktaş maçı sonrası yaptığı mimikler ve jestlerle yine Fatih Terim'i anımsattı.

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın sonrasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Karaman'ın Fatih Terim'e benzer jestleri ve konuşma tarzı sonrası "Terim gitti Karaman geldi" yorumları yapıldı.

Beşiktaş karşısında aldıkları 1 puanı değerlendiren Hikmet Karaman, "İkinci yarıda 10 kişi kaldığımız için Beşiktaş deplasmanında alınan bir puan iyi görünüyor ama daha yapmamız gereken çok şey var. İlk yarıda topa daha çok sahip olan bizdik ama gol bölgelerinde etkili olamadık. Takım bu konuyu geliştirecek. 10 kişi kalınca, zaten kadro ve hamle yapma gücümüz de azaldı. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. İyi mücadele gol demektir. 10 kişi kaldığımız için bunu kabul edebiliriz" dedi.

MURAT SANCAK'A GÖNDERME

63 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Adana Demirspor geçen senelerde çok iyi bir takımdı. Geçen sezonlarda ilk 2'ye girebilecek bir takımdı. Adana Demir'in oyuncu havuzu bitmez. Murat Başkan'ın ne yapacağı belli olmaz. Bir bakmışsın hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncuları transfer eder. Biz de sabırla bekliyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyla elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Hastayım, hasta hasta çalışıyorum" ifadeleriyle başkan Murat Sancak'a göndermede bulundu.

Kaynak: yeniçağ

# oldu, var

24 Oca 2024 - 17:46 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.852.850 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU mask
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI mask
T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU mask
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
KİMYASAL VE SARF MALZEME ALIM İLANI mask
KİMYASAL VE SARF MALZEME ALIM İLANI
Fatih Terim gitti, Hikmet Karaman geldi! mask
Fatih Terim gitti, Hikmet Karaman geldi!
Doktorları darp eden karı koca ilk kez hakim karşısında mask
Doktorları darp eden karı koca ilk kez hakim karşısında
Komşusunu öldüren sanık: "Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi" mask
Komşusunu öldüren sanık: "Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi"
Menzil şeyhine ‘Aşkım’ diye bağırdı mask
Menzil şeyhine ‘Aşkım’ diye bağırdı
Kararsız sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada mask
Kararsız sürücü bariyere çarptı: O anlar kamerada
Alev alev yanan ekmek teknesini çaresiz gözlerle izledi mask
Alev alev yanan ekmek teknesini çaresiz gözlerle izledi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL