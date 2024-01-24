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Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın söndürüldü

Gebze ilçesinde bir demir ve çelik fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Mehmet Yıldırım Caddesi’ndeki MG Demir ve Çelik Fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın boyahanesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika işçileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler fabrikada soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, inceleme

24 Oca 2024 - 21:36 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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