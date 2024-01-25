Boğanın besiciye saldırdığı anlar kamerada

Olay, Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyünde meydana geldi. Hayvanları bir ahırdan diğerine alan besici Mustafa Karaman, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Diğer boğaların da çevreyi kapattığı saldırıdan Karaman yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mustafa Karaman, "Dana seçiyordum. Seçtikten sonra üzerime geldi. Birkaç kez vurdum gitti, sonra yeniden geldi. Boğa çıkmama fırsat vermedi. Sağlık durumum gayet iyi" dedi.