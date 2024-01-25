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Boğanın besiciye saldırdığı anlar kamerada

Kırşehir’de kızgın boğanın saldırdığı besici, olaydan yara almadan kurtuldu. Besicinin zor anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyünde meydana geldi. Hayvanları bir ahırdan diğerine alan besici Mustafa Karaman, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Diğer boğaların da çevreyi kapattığı saldırıdan Karaman yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Mustafa Karaman, "Dana seçiyordum. Seçtikten sonra üzerime geldi. Birkaç kez vurdum gitti, sonra yeniden geldi. Boğa çıkmama fırsat vermedi. Sağlık durumum gayet iyi" dedi.
# sağlık

25 Oca 2024 - 23:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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