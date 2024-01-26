Bu beton hem savunma sanayisi hem de inşaat sektöründe kullanılabilecek

Laboratuvar ortamında üretilen ancak saha testlerinin henüz yapılmadığı betonun, ilerleyen süreçlerde hem inşaat sektörü hem de savunma sanayisinde kullanılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Salih Taner Yıldırım, "Normal betona göre yaklaşık 50 ile 100 kat darbe direnci sağladığını gördük. Bu da bize çok rahatlıkla bir mermiyi karşılayabilir kanaatini verdi" dedi.

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Taner Yıldırım, içinde yüzde 25-30 oranında geri dönüşüm malzemesi bulunan balistik beton üretti. İlerleyen süreçte bu betondan inşa edilecek yapılarla, mermi ve patlayıcılara karşı yüksek darbe direnci sağlanarak, kolluk kuvvetlerinin korunması hedefleniyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde betonun, normal bir betona göre 50 ile 100 kat darbe direnci sağladığı görüldü.

Ürünün belli bir kısmının geri dönüşüm malzemelerinden üretilmesi, maliyetleri de düşürüyor. Savunma sanayisi için öncelikli tasarlanan beton, direnci artırmak için normal binalarda da kullanılabilecek. Ürünün patentini almak için gerekli girişimleri yapacağını söyleyen Doç. Dr. Salih Taner Yıldırım, saha testlerinin de yapılması gerektiğini ifade etti.

"Yüzde 25-30 oranında geri dönüşüm malzemesiyle yaptık"

Balistik beton konusunda 20 yıldır çalışmalar yaptığını söyleyen Doç. Dr. Salih Taner Yıldırım, "Geliştirdiğimiz malzemelerde çok yüksek darbe direnci sağladık. Mermi atıldığında veya patlayıcı konulduğunda bu malzemenin güçlü kalmasını sağlıyor. Askerlerimizin korunmasını amaçladık. Normal bir betonda aynı işlemi yaptığınızda bir veya iki defada dağılabilen bir beton. Yüzde 25-30 oranında geri dönüşüm malzemesiyle yaptık. Bu tip malzemede yaklaşık 100 civarında darbede ancak kırılabildiğini hatta tam kırılmada olmuyor, içine topumuz gömülüyor. Top gömüldükten sonra artık ilerlemiyor. Topu çıkardıktan sonra da numeninin dağılmadan kaldığını görebiliyoruz, bu da çok büyük bir direnç sağladığını gösteriyor. Herhangi bir betonarme duvar yaptığımız zaman askerimizi koruması veya Savunma Bakanlığıyla ilgili proje olduğunda arkasına kim olursa olsun daha koruyucu olması anlamında bir beton geliştirdik" dedi.

"Darbe direncini artırmak için normal binalarda da kullanabiliriz"

Üretilen balistik betonun kullanılabileceği alanlara değinen Salih Taner Yıldırım, "Sadece askeri alanda değil, darbe direncini artırmak için normal binalarda da kullanabiliriz. Savunma daha öncelikli olduğu için bu yönde bir çalışma yaptık. Hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan çalışmalar var fakat genelde akademik düzeyde. Bunlar teknolojik olarak hayata geçmesi gereken projeler. Her hocanın ve her üniversitenin geliştirdiği projeler birbirinden farklı oluyor. Benim geliştirdiğim malzeme bana özel bir malzeme. Bunların farklı farklı testlerden geçmesi gereksiyor. Savunma projesinden bahsediyorsak en iyisinin seçilmesi gerekiyor. Türkiye'de rahatlıkla üretilmesi mümkün. Bekçi, polis ve askeri kulübe gibi yapılarda koruyucu görev üstlenmesini isterim" diye konuştu.

"Geri dönüşümün yüksek oranda olması maliyetleri çok azaltacaktır"

Üretilen betonda geri dönüşüm malzemesi kullanılmasının önemine vurgu yapan Yıldırım, "Maliyet açısından baktığımız zaman, geri dönüşümün yüksek oranda olması maliyetleri çok azaltacaktır. Bu tür geri dönüştürülmüş ürünleri hibe olarak bile alabiliyorsunuz. Bazen insanlar 'İstediğiniz kadar atık alın' diyebiliyor. Bazı atıklar da vardır ki geri dönüşüm yapılıyordur ama başka amaçlarla kullanıyordur. Yine uygun fiyatlarla bunları alıp değerlendirirsiniz. Normal bir beton yaptığınızda bunları katıp daha uygun fiyata zaten getirirsiniz. Biz burada kullandığımız hemen hemen her üründe geri dönüşüm düşünüyoruz. Betonun içine koyduğumuz ekstra tüm ürünler için acaba hangi ürünü geri dönüştürebiliriz düşüncesi var" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, hem merminin durdurulması hem de sekmesinin engellemesini sağlamak"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gizlilik açısından içine koyduğum malzemelerden bahsedemiyorum. Darbeye dayanıklılığı sağlayacak. Bir mermi atıldığında içine gömülüp sekmeyecek şekilde üretilmesi önemli. Sadece mermiyi durdurması değil, merminin sekmemesi de istenen bir şey. Bu tip betonlar geliştirilirken 2 amaçlı düşünülmesi gerekiyor. Beton mukavemetlerini çok artırdığınız zaman mermi sekiyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Bu sefer de mermi sekmesiyle ölümcül durumlar oluştuğu için amacımız, hem merminin durdurulması hem de sekmesinin engellemesini sağlamak"

"50 ile 100 kat darbe direnci sağladığını gördük"

Test aşamalarının laboratuvar ortamında gerçekleştiğini ancak saha testlerinin de yapılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Askeri bölgeye gidip test ettirilmesi gerekiyor. Daha önce teslim ettiğimiz firmalar da yapmamışlar. Dışarıdan alınmış bir sonucumuz yok fakat normal betona göre yaklaşık 50 ile 100 kat darbe direnci sağladığını gördük. Bu da bize çok rahatlıkla bir mermiyi karşılayabilir kanaatini verdi. Bunların direkt sahada test edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.