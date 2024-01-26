Kampanyalı ürünleri almak için birbirleriyle yarıştılar!

İzmit ilçesinde yeni açılan bir elektronik mağazası kampanya başlattı. Kampanyayı açılıştan önce duyan vatandaşlar ise sabah erken saatlerde mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Sıraya giren vatandaşlar, kapının açılmasıyla hemen indirimli ürünlere doğru yöneldi. Yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları öğrenci olan çocuğu, kimi doğum günü olan eşi, kimisi ise evi ve kendisi için alışveriş yaptı. Vatandaşlar özellikle kampanya dolayısıyla 19 TL'ye satılan 800 TL değerindeki ütüye rağbet gösterdi. Kampanyalı ürünleri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca çalışanlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

"Kalabalık olacağını tahmin etmiyordum"

Sabah erken saatlerde sıraya girdiğini ifade eden Mesut Durmuş, "Gece vardiyasından çıkıp alışveriş için sıraya girdim. Böyle kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Bugün eşimin doğum günü. Bu sebeple eşime hediye olarak akıllı saat almak istiyorum" dedi.

Alışverişe çocuğu ile gelen Öznur Barış, "Tablet almak istiyorum, diğer tabletimiz çok eskidi. Kalabalık var. Erkenden saat 09.00'da sıraya girdik" diye konuştu.

"Beklediğimize değse bari"

Kampanyadan dün haberinin olduğunu, bu sebeple gece vardiyasından çıktıktan hemen sonra mağazaya geldiğini ve sıraya girdiğini belirten Hülya Yavuz, "Dün telefon almaya geldiğimizde bugün indirim olacağını öğrendik. Kızım öğrenci olduğu için ona laptop almaya geldik. Bizim alacağımız laptop burada 8 bin TL, dışarıda 13 bin TL. Ayrıca ütü fiyatı 20 TL’ye düşmüş. Kalabalık var, ürünler yeterli olur mu bilmiyorum, beklediğimize değse bari" şeklinde konuştu.

Alışverişini yapan Selçuk Sağlam da, "Televizyon, telefon, kulaklık aldım. Fiyatlar uygun" ifadelerini kullandı.

2 televizyon alan Feyzanur Demirtaş ise "Fiyatlar dışarıya göre uygun. Yeni aldığımız eve televizyon almak için geldik. 2 tane televizyon aldık. Yoğunluk var, rağbet fazla" dedi.