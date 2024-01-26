Kampanyalı ürünleri almak için birbirleriyle yarıştılar!
Kocaeli'de bir elektronik mağazasının açılışında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, kapının açılmasıyla indirimli ürünlere yöneldi. Vatandaşlar özellikle 19 TL'ye satılan ütüye ve televizyonlara rağbet gösterdi.
İzmit ilçesinde yeni açılan bir elektronik mağazası kampanya başlattı. Kampanyayı açılıştan önce duyan vatandaşlar ise sabah erken saatlerde mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Sıraya giren vatandaşlar, kapının açılmasıyla hemen indirimli ürünlere doğru yöneldi. Yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları öğrenci olan çocuğu, kimi doğum günü olan eşi, kimisi ise evi ve kendisi için alışveriş yaptı. Vatandaşlar özellikle kampanya dolayısıyla 19 TL'ye satılan 800 TL değerindeki ütüye rağbet gösterdi. Kampanyalı ürünleri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar kasa önünde yığılınca çalışanlar da zaman zaman zor anlar yaşadı.
"Kalabalık olacağını tahmin etmiyordum"
Sabah erken saatlerde sıraya girdiğini ifade eden Mesut Durmuş, "Gece vardiyasından çıkıp alışveriş için sıraya girdim. Böyle kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Bugün eşimin doğum günü. Bu sebeple eşime hediye olarak akıllı saat almak istiyorum" dedi.
Alışverişe çocuğu ile gelen Öznur Barış, "Tablet almak istiyorum, diğer tabletimiz çok eskidi. Kalabalık var. Erkenden saat 09.00'da sıraya girdik" diye konuştu.
"Beklediğimize değse bari"
Kampanyadan dün haberinin olduğunu, bu sebeple gece vardiyasından çıktıktan hemen sonra mağazaya geldiğini ve sıraya girdiğini belirten Hülya Yavuz, "Dün telefon almaya geldiğimizde bugün indirim olacağını öğrendik. Kızım öğrenci olduğu için ona laptop almaya geldik. Bizim alacağımız laptop burada 8 bin TL, dışarıda 13 bin TL. Ayrıca ütü fiyatı 20 TL’ye düşmüş. Kalabalık var, ürünler yeterli olur mu bilmiyorum, beklediğimize değse bari" şeklinde konuştu.
Alışverişini yapan Selçuk Sağlam da, "Televizyon, telefon, kulaklık aldım. Fiyatlar uygun" ifadelerini kullandı.
2 televizyon alan Feyzanur Demirtaş ise "Fiyatlar dışarıya göre uygun. Yeni aldığımız eve televizyon almak için geldik. 2 tane televizyon aldık. Yoğunluk var, rağbet fazla" dedi.
26 Oca 2024 - 13:23 - Yaşam
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.