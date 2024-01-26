- G:

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı: 1 YARALI

İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle başını ön cama çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yol bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 61 AAY 855 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü başını ön cama çarparak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle ön camın kırıldığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# inceleme, sağlık, acil, yaralı

26 Oca 2024 - 13:32 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.834.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAK mask
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAK
HAZIR BETON SATIN ALINACAK mask
HAZIR BETON SATIN ALINACAK
İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAK mask
İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAK
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU mask
T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı: 1 YARALI mask
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı: 1 YARALI
Kampanyalı ürünleri almak için birbirleriyle yarıştılar! mask
Kampanyalı ürünleri almak için birbirleriyle yarıştılar!
Bu beton hem savunma sanayisi hem de inşaat sektöründe kullanılabilecek mask
Bu beton hem savunma sanayisi hem de inşaat sektöründe kullanılabilecek
Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı mask
Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
Boğanın besiciye saldırdığı anlar kamerada mask
Boğanın besiciye saldırdığı anlar kamerada
Kazada yaralanan köpeği "sevgisiyle" hayata bağladı mask
Kazada yaralanan köpeği "sevgisiyle" hayata bağladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL