Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı: 1 YARALI
İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle başını ön cama çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yol bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 61 AAY 855 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü başını ön cama çarparak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle ön camın kırıldığı görüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
26 Oca 2024 - 13:32 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.