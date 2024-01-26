Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı: 1 YARALI

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yol bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 61 AAY 855 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü başını ön cama çarparak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle ön camın kırıldığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.