Bu yolda her gün kaza oluyor
Bursa’da seyir halindeki bir otomobil, virajı fark edemeyip tarlaya uçtu. Kazadan, sürücü ve yolcular yara almadan kurtulurken sürücü, "Ben Bursa’nın yabancısıyım, ilk defa böyle bir yol görüyorum" dedi.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 1. Yamaç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Kaya idaresindeki Kocaeli’den gelen 41 YT 815 plakalı otomobil, 1. Yamaç Sokak üzerinde bulunan keskin virajı fark edemedi. Virajı fark edemeyen Kaya, 3 metre yükseklikten tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaya, ve beraberindeki yolcular kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla tarladan çıkarılırken Yavuz Kaya, “Ben aracımla seyir halindeyken yol bir anda bitti. Önlem alınmamış, bariyer yok. Bu şekilde bırakılmış bir yol, ben de Bursa’nın yabancısıyım. 50 kilometre hız ile seyir halindeydim. Yol bir anda keskinleşince toparlayamadım. Otomobilde ben, kızım ve hanımım vardı. Çok şükür yara almadan kurtulduk. Tabela falan da koyulmamış, yetkililerden bu yola bir bariyer yapmalarını rica ediyorum” dedi.
Öte yandan, vatandaşlar bu yol için yetkililerin bariyer önlemi almasını istiyor.
27 Oca 2024 - 10:47 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.