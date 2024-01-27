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Kartepe Sisli Vadi'de kanlı gece!

Kocaeli'de kayak merkezinin 3 çalışanı, yüz üstü kaymak isteyen müşteriyi can güvenliğini tehlikeye sokacağı gerekçesiyle uyarınca defalarca bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, dün saat 23.45 sıralarında Kartepe Sisli Vadi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezinde 3 çalışan, yüz üstü kaymak isteyen müşteriyi can güvenliği tehdit edecek hareketlerden kaçınması için uyardı. Uyarıyı dikkate almayan ve kaymak için ısrar eden müşteri, 3 çalışanı birçok yerinden bıçakladı. Çalışanlar kanlar içinde kalırken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şahsı ise gözaltına aldı.
# sağlık, acil

27 Oca 2024 - 12:46 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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