Kartepe Sisli Vadi'de kanlı gece!
Kocaeli'de kayak merkezinin 3 çalışanı, yüz üstü kaymak isteyen müşteriyi can güvenliğini tehlikeye sokacağı gerekçesiyle uyarınca defalarca bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.45 sıralarında Kartepe Sisli Vadi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezinde 3 çalışan, yüz üstü kaymak isteyen müşteriyi can güvenliği tehdit edecek hareketlerden kaçınması için uyardı. Uyarıyı dikkate almayan ve kaymak için ısrar eden müşteri, 3 çalışanı birçok yerinden bıçakladı. Çalışanlar kanlar içinde kalırken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şahsı ise gözaltına aldı.
27 Oca 2024 - 12:46 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.896.843 gösterim gerçekleşti.
MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
LUCA MUHASEBE PROGRAMI KULLANABİLEN MUHASEBE KONUSUNDA DENEYİMLİ İZMİT'TE İKAMET EDEN BAYAN ELEMAN ARANIYOR05327211058
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.