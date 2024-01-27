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D-100’de 3 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı

Kartepe ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden yabancı uyruklu A.N.A. idaresindeki 34 DCT 389 plakalı otomobil, B.A. hakimiyetindeki 34 GG 1714 plakalı Peugot marka otomobil ile H.D. hakimiyetindeki 34 CUM 010 plakalı Subaru marka SUV tipi araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle SUV tipi araçtaki S.D. isimli yolcu yaralandı. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü.
# sağlık, acil, otomobil, kaza

27 Oca 2024 - 17:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Vicdan - Bu çocukları yetiştiren aile,okul hiçmi insan ol demedi hiçmi insan sevgisi vermedi bu nasıl bir duygu yerde yaralı yatan yavruyu vura vura öldürüyorlar .Merhum yavrunun ailesine Allah sabır versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 19:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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