D-100’de 3 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı
Kartepe ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden yabancı uyruklu A.N.A. idaresindeki 34 DCT 389 plakalı otomobil, B.A. hakimiyetindeki 34 GG 1714 plakalı Peugot marka otomobil ile H.D. hakimiyetindeki 34 CUM 010 plakalı Subaru marka SUV tipi araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle SUV tipi araçtaki S.D. isimli yolcu yaralandı. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü.
27 Oca 2024 - 17:39 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vicdan - Bu çocukları yetiştiren aile,okul hiçmi insan ol demedi hiçmi insan sevgisi vermedi bu nasıl bir duygu yerde yaralı yatan yavruyu vura vura öldürüyorlar .Merhum yavrunun ailesine Allah sabır versin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.