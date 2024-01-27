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Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı. Parçalanan otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Akyaz-Hendek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 06 EBM 912 plakalı otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır hasar olan otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 polis memuru ise tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, acil, otomobil, kaza, hayatını kaybetti

27 Oca 2024 - 23:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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