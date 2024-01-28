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AKP’li adayın simit fiyatını bilmemesi gündem oldu: 100 TL’ye tüm tezgahı almaya çalıştı

AKP’nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden’in, simit satan bir çocukla yaşadığı diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuğa 100 TL verip bütün simitleri dağıtmasını isteyen Bilden, "100 liraya simit gelmiyor" yanıtını aldı.

AKP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden'in, esnaf ziyareti kapsamında dün vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilden’in, simit satan bir çocukla yaşadığı diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

Simitçi çocuktan bütün simitleri dağıtmasını isteyen AKP’li Bilden, bunun için de cüzdanından 100 TL çıkararak çocuğa uzattı.

Simitçi çocuk, ise Bilden’e "Bu paraya simit gelmiyor ki" yanıtını verdi.

Bu sözler karşısında ufak bir şaşkınlık yaşayan Bilden, “Beğenmiyorsun he” dedi.

Kaynak: yeniçağ
# gündem, oldu, AKP, esnaf, çocuk

28 Oca 2024 - 01:02 - Gündem

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