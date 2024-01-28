AKP adayı ile simitçi ile geçen diyalog gündem oldu!

Seçimlere sayılı günler kala adaylarda seçim bölgelerinde sokağın nabzını tutmaya başladı. Onlardan biri de AKP'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden'di. Bilden dün kenttin sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip oy istedi.

Bu ziyaret sırada simitçi bir çocukla yaşadığı diyalog ise Bilden'e gündeme taşıdı.

Bir vatandaşla tokalaştığı sırada ısrarla kendisine seslenen çocuğu kast ederek çevredekilere "Durun sizi öpmeden şuna para vereyim" diyen Mehmet Halis Bilden cüzdanından 100 lira çıkarım simitçi çocuğa uzatıyor.

Ardından da "simitleri dağıt ha" diyor. Bilden'en talebine şaşıran çocuk başkan adayına dönüp "100 liraya simit mi gelir?" diyerek yanıt veriyor.

Çevredekilerin gülmesi üzerine Bilden çocuğa "100 lirayı beğenmiyorsun öylemi" sözleriyle karşılık veriyor.

Kameralara yansıyan bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu...

Kaynak: SÖZCÜ