Annesini tabancayla vurulmuş halde buldu
İzmit ilçesinde bir kişi, annesini evde tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Olay, gece saatlerinde Terzibayırı Mahallesi Salih Argun Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Hanife S. (45), ikamet ettiği evde oğlu tarafından, tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hanife S., ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife S.'yi kanlar içinde bulan oğlu ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, evde balkon camının da kırık olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evde detaylı incelemelerde bulundu.
Kocaeli Devlet Hastanesi'nden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğu polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
28 Oca 2024 - 11:46 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Çekirge - Sokaklara neden kamera konmaz bazı sokak lambaları yanmaz nasıl hizmet...
Eroldemirbek - günde 4-5 kadın öldürülüyor eskiden bunlar olmazdı .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.