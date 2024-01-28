İzmit'e dolu yağdı!

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2 gündür aralıklı yağan yağmur sonrası bugünde yağmur etkisini arttırarak devam ediyor. Bu öğlen saati sıralarında da yağan yağmurun ardından yaklaşık 1 dakika süresiyle mısır tanesi büyüklüğünde dolu yağdı.

Ayrıca dolu yağışı araç sahiplerini de tedirgin etti.