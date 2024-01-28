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İzmit'e dolu yağdı!

Kocaeli’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle yüksek kesimlere kar yağarken kent merkezinde ise 2 gündür aralıklı yağan yağmur sonrası bugün sabah saatlerinde yağan yağmur etkisini artırdı.

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2 gündür aralıklı yağan yağmur sonrası bugünde yağmur etkisini arttırarak devam ediyor. Bu öğlen saati sıralarında da yağan yağmurun ardından yaklaşık 1 dakika süresiyle mısır tanesi büyüklüğünde dolu yağdı.

Ayrıca dolu yağışı araç sahiplerini de tedirgin etti.
# Hava durumu, dolu yağışı, yağmur, Hava, Kocaeli, İzmit

28 Oca 2024 - 13:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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