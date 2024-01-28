Validen kar yağışı uyarısı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yüksek kesimlerinde kar yağışına ilişkin uyarıda bulundu
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kuzey Marmara Otoyolu ve kentin Kartepe, Gölcük ve Başiskele gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Yavuz X hesabından yaptığı paylaşımda “İlimizin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur devam ediyor. Buzlanmaya karşı, tuzlama solüsyon ve küreme çalışmaları devam ediyor. Kuzey Marmara Oto Yolu , Tem ve diğer yollarda trafik kurallarına uyulması, kar lastiği mutlaka takılması, ikazlara uyulması gerekir.” ifadelerini kullandı
28 Oca 2024 - 17:16 - Gündem
Mahreç Cihat Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.