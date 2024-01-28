Validen kar yağışı uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kuzey Marmara Otoyolu ve kentin Kartepe, Gölcük ve Başiskele gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Yavuz X hesabından yaptığı paylaşımda “İlimizin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur devam ediyor. Buzlanmaya karşı, tuzlama solüsyon ve küreme çalışmaları devam ediyor. Kuzey Marmara Oto Yolu , Tem ve diğer yollarda trafik kurallarına uyulması, kar lastiği mutlaka takılması, ikazlara uyulması gerekir.” ifadelerini kullandı