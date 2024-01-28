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Validen kar yağışı uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yüksek kesimlerinde kar yağışına ilişkin uyarıda bulundu

Cihat Polat
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kuzey Marmara Otoyolu ve kentin Kartepe, Gölcük ve Başiskele gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Yavuz X hesabından yaptığı paylaşımda “İlimizin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur devam ediyor. Buzlanmaya karşı, tuzlama solüsyon ve küreme çalışmaları devam ediyor. Kuzey Marmara Oto Yolu , Tem ve diğer yollarda trafik kurallarına uyulması, kar lastiği mutlaka takılması, ikazlara uyulması gerekir.” ifadelerini kullandı
# yüksek, yağmur, kar, Kartepe, Başiskele, Kuzey Marmara Otoyolu

28 Oca 2024 - 17:16 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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