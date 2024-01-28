Hüseyin Tavur: Kocaelispor'u tebrik ediyorum

Altay Teknik Sorumlusu Hüseyin Tavur, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Elimizdeki mevcut oyuncularla ve altyapımızdan çıkardığımız oyuncularla çok iyi mücadele ettik, sonuna kadar da savaştık” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Altay, konuk ettiği Kocaelispor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Hüseyin Tavur, “Sahada her şeyini ortaya koyan oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz Altayız. Bizim genlerimizde mücadele etmek var. Biz sezon sonuna kadar elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz, savaşacağız. Aramızdan ayrılan oyuncuların yerine altyapıdan oyuncular çıkartacağız. Onlarla beraber ligin sonuna kadar devam edeceğiz. Kocaelispor’u da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.