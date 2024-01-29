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Fatih Terim: “A.ı.a koy…m… pici…” Yunan hoca: “Merci”…

Panathinaikos-Paok maçında Panathinakos’un teknik adamı Fatih Terim, Paok hocasına sevgilerini saygılarını sunuyor.

Hakan Yağcıoğlu
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Cümle açık açık şöyle:
“A.ı.a koy.....m.. pici…”
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# Fatih Terim

29 Oca 2024 - 10:56 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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