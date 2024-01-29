Güvenlik kamerasını izleyince gözlerine inanamadılar

Olay, 25 Ocak Perşembe günü Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi Seka Sümer Taksi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına yürüyerek geçmeye çalışan güvercine sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Güvercin çarpmanın şiddetiyle savruldu. O esnada durakta oturan taksici İbrahim Keskin, koşarak güvercinin yardımına koştu. Trafiği eliyle yavaşlatan Keskin, yaralı güvercini alarak taksi durağına getirdi. İzmit Belediyesine haber verilmesiyle bölgeye, hayvan ambulansı 'Patibus' yönlendirildi. Ekiplerce tedavi altına alınan güvercinin telef olduğu olduğu öğrenildi.

İlginç kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, meydana gelen ilginç kaza taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan güvercine otomobilin çarptığı anlar yer alıyor. Ayrıca savrulan güvercinin bir halk otobüsünün altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

"Güvercinin yoldan karşıya geçeceği kimsenin aklına gelmez"

Güvenlik kamerasını izledikten sonra şaşırdığını söyleyen taksici İbrahim Keskin, "Sohbet ediyorduk. O esnada yolda güvercinin can çekiştiğini gördük. Bizde en başta ne olduğunu anlayamadık, yanına koştuk. Hayvanın yaralandığını fark ettik. Bir araç çarpmış. Tabii, güvercinin yoldan karşıya geçeceği kimsenin aklına gelmez. İzmit Belediyesi'nin hayvanlarla ilgili birimine haber verdik. Onlar da geldiler ve güvercine müdahale ettiler. Amacımız bir cana dokunmaktı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çarpan arkadaş da muhtemelen fark etmemiştir. Güvercin görüş alanının dışında kalıyor" dedi.

"Bir yaya gibi karşıdan karşıya geçiyor"

İlk defa böyle bir olaya şahit oluğunu söyleyen Keskin, "Kamera kayıtlarını inceledikten sonra durumu gördük. 'Ne oldu? Güvercinin başına ne geldi?' diye düşündük. Hayvan bir yaya gibi karşıdan karşıya geçiyor. Bizde çok şaşırdık" diye konuştu.

O anlara şahit olan Burhan Çağlar ise "Normalde kuşlar yolun karşısına uçarak geçerken, bu güvercin yürüyerek geçiyormuş. Arkadaş onu yoldan aldı, akabinde İzmit Belediyesi'ni aradı. Onlar da sağ olsun geldiler. Hemen alıp götürdüler. Zannediyorum kanadında bir sıkıntı var, uçamıyordu" ifadelerini kullandı.