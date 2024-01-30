Bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilendi
Derince ilçesinde bulaşık makinesinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaş, dairenin içine dolan dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, mutfakta hasar meydana geldi.
Olay, sabaha karşı Çınarlı Mahallesi 2. Sokak’taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmındaki bulaşık makinesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bulaşık makinesinden yükselen alevleri fark eden D.K. müdahale etmeye çalıştı. D.K.’nin müdahalesi yeterli olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, mutfakta büyük çapta hasar oluştu.
Dumandan etkilendi
Öte yandan, D.K.’nin yangına müdahale ettiği esnada daireye dolan dumandan etkilendiği bildirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.K., hastaneye kaldırıldı. D.K.'nin dairede kiracı olarak ikamet ettiği öğrenildi.
30 Oca 2024 - 08:58 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.