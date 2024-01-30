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10 aylık bebek AVM'nin otoparkında araçta mahsur kaldı!

Başiskele ilçesinde aracın kendini kilitlemesi üzerine 10 aylık bebek otomobilde mahsur kalınca ekipler seferber oldu. Anne korku dolu gözlerle beklerken, ekipler camı kırarak bebeği kurtardı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, bir alışveriş merkezinin açık otoparkında meydana geldi. Aracını park eden anne, otomobilinden inip arka koltukta pusette bulunan 10 aylık bebeğini almak istedi. Anahtarın aracın üstünde olması ve otomobilin kendi kendini kilitlemesi üzerine bebek mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamayan anne, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süre kapıyı açmaya çalıştı. Gözyaşları içinde kalan anne ise bebeğinin kurtarılmasını bekledi. Anneden izin alınması sonrasında cam kırılarak bebek kurtarıldı. Bebeğini kucağına alan anne büyük mutluluk yaşadı.
Bebeğin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı öğrenildi.
# sağlık, büyük

30 Oca 2024 - 10:37 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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atilla timuçin - böğle camı kıracağınıza profosyenel bir çilingir cağırsaydınız camı kırmadan zararsız bir şekilde kapıyı açtırırdınız

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 14:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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