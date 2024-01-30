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Sibergöz-21 operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Samsun, Adana ve Uşak merkezli "Sibergöz-21" operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Ankara, Tokat, Bursa, Kilis, Kocaeli, Malatya, İzmir, Ordu, Yalova, Muğla, Mersin, Konya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Kırklareli, Sakarya ve Osmaniye’de operasyonların gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, " Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Bakan Yerlikaya, operasyonların sonucunda ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkati çekerek, "4 adet otomobil, 9 adet villa/daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL’lik taşınır/taşınmaz mal varlığına ve Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu" ifadesini kullandı.
Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahisle mücadeleye sonuna kadar devam edileceğine de vurgu yaptı.
# Spor, hizmet, Futbol, İzmir, medya, otomobil

30 Oca 2024 - 14:49 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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