Enflasyona çözümü böyle buldu. “Eğer Allah’a sorulursa enflasyon saniyede sıfıra düşer”
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, camide vaaz verdiği iletilen bir kişinin enflasyon ve faiz hakkındaki konuşmaları gündem oldu.
Sosyal medyada, camide vaaz veren bir kişinin faizle ilgili verdiği vaaz dikkat çekti. Söz konusu videoda, “Eğer Allah’a sorarsak enflasyon düşer, faiz düşer.” ifadesini kullanan kişi, sorunun çözümünün Kuran’da yazdığını belirtti.
Vaaz veren kişi, “Memlekette çok büyük kriz var Allahım. Enflasyon yüzde 80’e çıktı Yarabbi, enflasyonu durduramıyoruz. Maaşlar bize yetmiyor. Bu enflasyon nasıl bitecek, nasıl düşecek?” ifadelerini kaydetti ve Kuran’da bu sorunların çözümünün bildirildiğini söyledi.
Eğer Allah’a sorulursa enflasyonun saniyede sıfıra düşeceğini belirten adam, eğer Allah yokmuş gibi yaşanırsa huzur bulunamayacağını söyledi.
Kaynak: YENİÇAĞ
30 Oca 2024 - 16:27 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Hallil - Kur'an ticaret ve devlet yönetimi için neyi öne çıkarıyor: Liyakat, bilim, üretim. Japonya bunu öne çıkarıyor ama Kur'an'ı bilmediği halde zengin toplum olmuş. Biz kuran diye, bazı dinbaz tarikatcıların sözlerini öne çıkarıyoruz. Yani liyakat, bilim, üretim den uzak , sadece dua ile ilerleyecegimizi dusunuyoruz
Vatandaş - Gecen sene nass var nass diyip faizi 14 e indirirenler simdi 45 e cikardi ama hic cit cikmiyor nooldu nas. Kuran hukumleri mi degisti? Hoca tek bir ornek versin tarihin su doneminde su ulke kurana uydu kriz bitti enflasyon bitti diye. Bir yanda ilim bilim matematik var bir yanda boyle şarlatanlar
Hoca Doğru Söylüyor - hoca islam toplumu olup kuranın şeriatını uyğularsak bir çok sorunun kendiliğinden hallolacağını söylüyor
Doğru Söylemiş - Doğru söylemiş hoca.Huzur ve hakikat kur'anı Kerimde...Bu vaazı müslümanlar için vermiş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.