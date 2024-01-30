Seyir halindeki otomobil alev aldı
Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesinde 2334/3. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motorundan alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü korku ile araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürüldü.Yangın sebebiyle otomobil hasar alırken, şans eseri yaralanan olmadı.
30 Oca 2024 - 20:17 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.