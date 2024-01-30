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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesinde 2334/3. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motorundan alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü korku ile araçtan inerek yangını söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürüldü.Yangın sebebiyle otomobil hasar alırken, şans eseri yaralanan olmadı.
# otomobil

30 Oca 2024 - 20:17 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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