Yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü
Gebze ilçesinde gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.
Olay, Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi 2065 Sokak bulunan gecekondunun kömürlüğünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple kömürlükte yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalleli sokağa dökülürken vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.İtfaiye ekipleri yangının sebebini araştırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
30 Oca 2024 - 20:34 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.