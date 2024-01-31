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Christian Kouakou: "Merkez santrforda daha rahat oynuyorum"

Kocaelispor’un 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Christian Kouakou, "Merkez santrforda daha rahat oynuyorum ve takıma daha fazla katkı veriyorum" dedi.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında evinde Adanaspor’u ağırlayacak  Kocaelispor, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Geçen hafta oynanan Altay maçının 90+6. dakikasında attığı golle galibiyetin mimarlarından olan Christian Kouakou, antrenman öncesi takımın gidişatı ve performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Merkez santrforda daha rahat oynuyorum"
Görev verilen her pozisyonda elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştığını aktaran Kouakou, "İlk yarıda kendi pozisyonumda oynayamadım, 3 tane çok iyi forvetimiz vardı. Hocamız forvet pozisyonunda diğer iki forveti oynatmayı tercih etti. Hocamız beni sağda veya solda oynattığında yüzde yüzümü vererek işimi yapmaya çalıştım. Ardından kampta kendi pozisyonumda oynamaya başlamıştım. Merkez santrforda daha rahat oynuyorum ve takıma daha fazla katkı veriyorum" diye konuştu.

"Her türlü katkıyı takıma vereceğim"
Altay maçında attığı son dakika golünü de değerlendiren İsveçli futbolcu, "Harika bir histi. Benim için unutulmaz bir andı. Taraftarımız da gol attığım kalenin arka tarafındaydı. Onların önünde gol atmak benim için heyecan vericiydi. Attığım golden sonra da maçın bitiş düdüğü geldi. Attığım gol de maçı bitiren gol oldu. 3 puanı aldığımız için mutluyum. Elimden geldiğince saha içinde de olsam, saha dışında da olsam en iyisini verip takıma yardımcı olacağım. Aldığım süreler az da olsa, çok da olsa süre bulduğum sürece her zaman takıma yardımcı olacağım. Bu gol de olabilir asist de olabilir her türlü katkıyı takıma vereceğim, umarım sezon sonunda şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

# Christian Kouakou, Kocaelispor, oldu, Altay

31 Oca 2024 - 13:25 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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