BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN KAYINPEDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın acı günü. Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın babası Burhan Koca 84 yaşında vefat etti. Koca, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Koca'nın cenazesi bugün (1 Şubat 2024 Perşembe) Balıkesir Kepsut Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip toprağa verildi
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, Eski Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Başkanı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Alim Erdemir, Gebze Belediye Başkan Aday Adayı Celal Çelikbilek, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengül, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş katıldı.
01 Şub 2024 - 14:40 - Asayiş
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.