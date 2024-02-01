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Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası

Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.

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01 Şub 2024 - 16:36 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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