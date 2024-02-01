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Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası
Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Edinilen bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada çok sayıda kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine çok sayıda ekip harekete geçti.
01 Şub 2024 - 16:36 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.