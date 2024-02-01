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/ 01 Şub 2024 - 16:36

Kocaeli'de bir fabrikada çalışanların rehin alındığı iddiası

Gebze ilçesinde bulunan P&G fabrikasında işçilerin bir kişi tarafından kişi rehin alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.