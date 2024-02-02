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Kocaeli'de iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli D-100 karayolunda seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Körfez ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 41 ABZ 313 plakalı hafif ticari araç, S.R.K. idaresindeki 17 BL 383 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil köprü ayağına çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü S.A. ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçlar hurdaya dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

02 Şub 2024 - 23:37 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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