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Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi

 Gebze ilçesinde yangının çıktığı kimyasal fabrikası havadan görüntülendi. Yangına 128 ekip ve 50'nin üzerinde araç desteğiyle müdahale edildiğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. İçeride mahsur kalan bir çalışan, can kaybı ve yaralanma yok" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alev alev yanan fabrikayı söndürebilmek için seferber oldu. Yangını gören bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. 20 bin metrekare alana sahip olduğu öğrenilen fabrika, dron ile de görüntülendi.

"Can kaybı yok"

Müdahalenin sürdüğünü ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kontrol altına almak mümkün olmadı. Çok büyük bir alanda yangın var. 20 bin metrekare kapalı alanı olan fabrika. İçinde kimyasal ürünler de var. Dolayısıyla çok dikkatli müdahale ediliyor. 128 personelimiz ve 50'nin üzerinde aracımızla müdahale sürüyor ama içeride mahsur kalan bir çalışan yok, can kaybı yok, yaralanma yok. Dolayısıyla bunlar bizim açımızdan sevindirici. Çok yakında da inşallah kontrol altına alırız. Çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Söndürme işlemi bitikten sonra ayrıntılı inceleme gerektiriyor" dedi.

"AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemiz Pelitli'de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir itfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığında AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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03 Şub 2024 - 15:24 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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