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Meral Akşener'in ablası son yolculuğuna uğurlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen'i Kocaeli'de son yolculuğa uğurladı. Akşener, taziyeleri kabul ederken çok sayıda siyasi ve bürokrat cenaze törenine katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kocaeli'de yaşayan 80 yaşındaki ablası Mualla Özen, çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti. 2 çocuk annesi Özen'in vefat haberini öğrenen Akşener, bugün Kocaeli'ye geldi. İlk önce ablasının yaşadığı eve giden Akşener, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine çok sayıda siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar katıldı. Cenaze törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Fikri Işık, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Manisa Milletvekili Şenol Sunat, İstanbul milletvekili Nimet Özdemir, Konya Milletvekili Ünal Karaman, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Kocaeli İl Emniyet müdürü Faruk Karaduman, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Cumali Durmuş, Şükrü Kuleyin, oyuncu Mehmet Aslan gibi isimler katıldı.

Gündoğdu Camii'nde alınan helalliğin ardından, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Özen'in cenazesi toprağa verildi.

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03 Şub 2024 - 18:29 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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