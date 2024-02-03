Kocaeli'deki fabrika yangını 5 saatte söndürüldü
Gebze ilçesinde bulunan kimyasal fabrikasında çıkan yangın, 5 saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Olay, saat 13.00 sıralarında Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 bin metrekare kapalı alana sahip kimyasal fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından hemen sonra fabrika işçileri kısa sürede kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine adrese Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Herhangi yaralanma olayı yaşanmazken fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
03 Şub 2024 - 18:40 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.