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Kocaeli'deki fabrika yangını 5 saatte söndürüldü

Gebze ilçesinde bulunan kimyasal fabrikasında çıkan yangın, 5 saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, saat 13.00 sıralarında Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 bin metrekare kapalı alana sahip kimyasal fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından hemen sonra fabrika işçileri kısa sürede kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine adrese Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Herhangi yaralanma olayı yaşanmazken fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
# büyük

03 Şub 2024 - 18:40 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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