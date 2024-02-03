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Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç: ”Direnç gösterdik ama kazanamadık”

Trendyol 1.Lig 21. haftasında Kocaelispor ile Adanaspor’un karşı karşıya geldiği maçın ardından teknik direktörler basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç ise, “İlk oyunuma çıktım. Bizim adımıza çok zor olacağı belli olan maçtı. İlk 15 dakikayı çıkardığımız zaman Kocaelispor gibi güçlü takım için de zor geçmeye aday maç oldu. Biz de ısındık, öne çıkmaya, pas yapmaya başladık. İlk yarının sonuna kadar böyle geçti. Soyunma odasına daha güvenli girdik. 2.yarının ilk 15 dakikasında da çok yoğun baskı hissettik. Birincisini atlattık, ikincisini atlatamadık. Kaybettik. Kaybederken de oyunu beraberliğe getirecek pozisyonlara da çok giremedik. Hücumda eksik kaldık. Zaten eksik oyuncularımız da vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kaybettik. Ama oyuncularımız iyi direnç gösterdi. Eyüp’ten sonraki takımlar içinde şampiyonluğun en güçlü adayıyla oynadık. Oyun içinde avunacağımız değil ama ileriye umutla bakabileceğimiz enstantaneler vardı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Kocaelispor’u her zamanki kadar güçlü bulmadım. Ön bölgeye çok iyi gidebilen, gol yapma oranı yüksek, gollerin oyunculara dağılımı homojen bir takım. Eyüp’ten sonra da en çok gol atan takım. Ama iyi direndik. İlk yarıyı 0-0 bitirebilmek, güçlü seyirci karşısında bize motivasyon sağladı” şeklinde görüş belirtti.
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03 Şub 2024 - 19:46 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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